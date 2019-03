A la veille du remaniement qui doit mettre en place le premier gouvernement du second mandat de Macky, c’est la ruée vers les marabouts et les féticheurs qui prodiguent des listes de sacrifices aux prétendants aux postes de ministres.

Les chèvres noires manquent sur le marché. Les moutons noirs, n’en parlons pas. Ils sont intouchables car les prix ont grimpé de 500%. Et tout ça à cause des prétendants aux postes qui ont fait exploser les demandes.

Macky est blindé

Le président Macky sait tout ce qui se passe. Il connaît ses ministres qui sont friands de « safaras » et de bagues en tout genre. Il les voit tous les mercredis (jour de conseil des ministres) avec les doigts assaillis de bagues en tous genres : bleu saphir et vert émeraude. Et ils puent les décoctions de bouteilles plastiques. Et souvent dans leurs cheveux, quelques petits morceaux de papiers mâchés.

Mais Macky n’est pas simple car il est à la hauteur de sa tâche. Il résiste depuis 7 ans à des phénomènes extraordinaires. Il saura prendre les mesures qui s’imposent pour nommer les gens qu’il faut à la place qu’il faut.

Le Borom décret

La finalité c’est le décret présidentiel qui nomme le premier ministre et les membres du gouvernement. Et ce ne sont ni les marabouts ni les fétiches qui signeront ces décrets. Le seul qui les signera, c’est celui que le peuple a choisi …Et c’est Macky Sall.