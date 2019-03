Le troisième mandat de Macky bloqué par l’article 27…

Le débat sur un troisième mandat de Macky est posé avant même la prestation de serment du président réélu. Le coordonnateur de la coalition pour l’Émergence (Cpe), Me Ousmane Sèye, avocat au barreau de Dakar, a réfuté l’idée d’un troisième mandat qui est exclue par la constitution et par le peuple Sénégalais.

Pour ce qui est d’un troisième mandat de Macky Sall, l’avocat considère ce «débat comme un cheveu dans la soupe». Il trouve ce débat malsain et estime qu’il est provoqué à des fins de spéculation politicienne, d’intoxication et de pollution de l’atmosphère politique. «En proposant par voie référendaire la modification de la durée du mandat du président de la République de 07 à 05 ans, le Président Macky Sall a voulu mettre définitivement un terme aux problèmes de la durée du mandat et de son renouvellement. C’est pourquoi l’article 27 de la Constitution du 22 janvier 2001, qui visait le mandat du président de la République, dispose : «La durée du mandat du président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs», rappelle-t-il. Cette disposition s’adresse, selon lui, au bénéficiaire du mandat qu’est la personne du président de la République qui ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, faire plus de deux mandats consécutifs. «Ensuite le peuple sénégalais n’acceptera plus qu’un président de la République fasse plus de deux mandats consécutifs. Enfin, le Président Macky Sall lui-même, dans une prise de parole solennelle et publique, a déclaré qu’il ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc ce débat est clos», tranche- t-il.