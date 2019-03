Pour tous ceux qui pensent que le deal entre Macky Sall et Khalifa Sall n’a pas eu lieu ou a échoué, peuvent aller s’informer davantage car il a bel et bien eu lieu; et il a même abouti à un résultat satisfaisant pour toutes les deux parties.. Et figurez-vous que selon les informations en notre possession, l’actuel pensionnaire de Rebeuss, Khalifa Ababacar Sall va sortir de prison et reprendre son moelleux fauteuil de la mairie de Dakar…Et avec ce deal, Khaf n’a pas besoin d’amnistie…

Le décret au cœur du deal

La condamnation à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d’amende pour escroquerie sur deniers publics du Maire de Dakar Khalifa Sall a été confirmée par la Cour d’Appel le jeudi 30 août 2017. Et Dès le lendemain, soit le 31 août, Khalifa Sall était déchu de sa fonction de maire de Dakar. C’est le décret présidentiel n°2018-1701 du 31 août 2018 qui l’a révoqué de ses fonctions. Voici le décret ci-dessous…

Et c’est ce décret qui est au cœur du deal. Comment fallait-il faire sortir Khalifa Sall de taule et qu’il retourne à sa poste de maire de Dakar sans attirer l’attention. Il faut tout simplement casser le décret qui l’a révoqué. Et c’est là que le constitutionnel entre en jeu.

Hier des informations fusaient dans la presse sur l’imminence d’un communiqué de la cour constitutionnel qui va casser le décret signé le 31 aout car la Cour estime qu’elle n’avait pas été saisie au préalable. Et pour que Khaf retrouve toutes ses prérogatives, tout dépend de l’avis du conseil du constitutionnel.

Khaf sera ensuite gracié par Macky et va retrouver son siège de Maire de la capitale…Et la suite, sera son compagnonnage avec le président Macky Sall qui va le remettre en selle politiquement. Car l’objectif c’est d’empêcher que le pouvoir tombe aux mains du revanchard Idy ou du radical Sonko…