Les responsables de la coalition pour l’Emergence (Cpe) ont fait face à la presse hier, pour dresser le bilan de l’élection présidentielle du 24 février dernier. À cette occasion, le coordonnateur de la coalition, Me Ousmane Sèye, s’est beaucoup appesanti sur l’idée de la dissolution de l’Assemblée nationale. Il propose, lui, la prolongation du mandat des députés de 2 ans.

Après la victoire de Macky Sall à l’élection présidentielle du 24 février 2019, la Coalition pour l’Emergence (Cpe) dirigée par Me Ousmane Sèye a tenu une conférence de presse pour tirer les leçons du scrutin. Me Sèye et ses camarades ont également abordé l’actualité politique du pays. Ainsi, la question relative à la dissolution de l’Assemblée nationale a été passée au crible par Me Sèye et ses camarades. «Après la proclamation des résultats, certains acteurs politiques ont proposé la dissolution de l’Assemblée nationale pour faire coïncider les élections locales avec les législatives. En effet, il y a un décalage de deux ans entre les législatives et la présidentielle, en raison de la modification de la durée du mandat du président de la République de 07 à 05 ans», déclare Me Sèye en vue de camper le décor. Se faisant l’avocat de N°1 des apéristes, il affirme : «le président de la République qui vient d’être réélu à un ambitieux programme avec des projets nécessitant le soutien d’une Assemblée nationale épousant sa vision, avec une majorité confortable. C’est le cas de l’actuelle Assemblée nationale qui a su déjouer beaucoup de manœuvres, tendant au blocage de son fonctionnement, malgré sa courte durée». C’est pourquoi il propose la prolongation de deux ans de la durée du mandat des députés pour leur permettre d’accompagner le Président dans sa poli- tique de réformes «importantes» et faire coïncider l’élection présidentielle de 2024 avec les élections législatives.