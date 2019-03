Des Alliés de Idy mettent en place DOOLEEL OPPOSITION

COMMUNIQUE DU MPS/SELAL, FALE ET MSU/FRANCE (DE LA COALITION IDY2019)

Nous soussignés, réunis à Dakar le jeudi 21 mars 2019, avons procédé à des échanges de vues sur l’évaluation de la présidentielle du 24 février et les perspectives de lutte de l’opposition.

Concernant l’évaluation de la présidentielle, nous nous félicitons du résultat positif obtenu par la Coalition IDY2019, dont nous sommes membres, et son candidat. Les électeurs ont donné à Idrissa Seck une grande victoire en le qualifiant au second tour. Nous les en remercions, même si Macky Sall parvient pour l’instant à étouffer cette victoire en utilisant des moyens que la loi et la morale condamnent.

Nous saluons la maturité, la lucidité et la responsabilité de notre candidat et de notre coalition devant la confiscation du pouvoir perpétrée par Macky Sall.

Nous félicitons également le candidat Ousmane Sonko et sa coalition pour les excellents résultats obtenus et leur engagement patriotique.

Nous restons déterminés à poursuivre le combat jusqu’à la restauration de la démocratie et de la souveraineté populaire.

Concernant les perspectives, nous pensons que l’avenir de notre démocratie dépend aujourd’hui du renforcement de l’opposition sénégalaise.

Seule une opposition plus unie, plus structurée, plus efficace, peut aider les Sénégalais à faire face au pouvoir illégitime de Macky Sall et à ses politiques antisociales, qui aggravent en ce moment les pénuries d’eau potable dans plusieurs régions du pays.

Nous ferons tout notre possible pour apporter une contribution de qualité à cette tâche nationale. C’est pourquoi nous mettons en place une alliance dénommée DOOLEEL OPPOSITION, qui reste ouverte à tous les démocrates et patriotes partageant ses objectifs.

Fait à Dakar le 21 mars 2019

ONT SIGNE : Les porte-parole de l’alliance

Mamadou Bamba Ndiaye, ancien député, secrétaire général du MPS/SELAL

Mamadou Fall, ancien ambassadeur, président du FALE

Sidy Fall, cadre de la diaspora, coordonnateur du MSU/FRANCE