Les nouvelles règles sur les plaques d’immatriculation au Sénégal

Dans le cadre du projet Capp Karangë, la Direction des Transports Routiers a procédé hier, au Cices, à la remise des premières cartes grises numérisées et des premières plaques d’immatriculation sécurisées.Il s’agit, selon le Directeur des Transports Routiers, Cheikh Omar Gaye, d’une phase pilote avec les particuliers et les concessionnaires.

A partir du 2 mai prochain, l’opération de ré-immatriculation du parc automobile existant sera lancée. L’objectif, précise l’As, c’est de moderniser les titres de transports routiers du Sénégal. Le ministère compte mettre fin aux doublons de cartes grises. Car, le nouveau système de numérotation des plaques ne sera plus régional, mais national. Aussi précise Cheikh Omar Gaye, la carte grise et ses plaques ne seront plus liées au propriétaire, mais au véhicule. Et pour éviter la fraude, une vignette sera collée sur le pare-brise.