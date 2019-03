1er succès diplomatique de Mankeur en…Centrafrique

Mankeur Ndiaye est-il en passe de décrocher son tout premier succès diplomatique d’envergure, en tant que représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu pour la Centrafrique (RSSGNU) ? Tout porte à le croire, puisque c’est sous l’égide onusien que le consensus a été trouvé entre les deux parties, gouvernement centrafricain et groupes armés, pour avancer dans la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation en RCA. ‘‘Ces consultations ont été objectives et menées de main de maître par l’ambassadeur Chergui que je tiens à féliciter pour sa détermination et son engagement personnel, ainsi que ceux du gouvernement centrafricain et des groupes armés. Les Nations Unies vont continuer à travailler avec les partenaires pour le bon déroulement du processus’’, a avancé M. Ndiaye mercredi au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba. Les consultations auront été longs et, a bien des égards, complexes. Trois jours d’intenses discussions durant les- quelles l’incertitude a, peu à peu, laissé place à l’optimisme. En effet, le mardi 9 mars, la délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre, Firmin Ngrebada, et les 14 groupes armés signataires de l’accord de paix ont semblé parvenir à d’importants points de convergence quant à la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord. ‘‘Les Nations unies sont très attachées à la protection des civils ; c’est une mission fondamentale de la MINUSCA et nous voulons voir s’améliorer sur terrain la sécurité des populations civiles

Je veux espérer que nous travaillerons ensemble pour la restauration de l’autorité de l’Etat’’, a laissé entendre Mankeur Ndiaye qui est par ailleurs le chef de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine) composée de 12.000 militaires.