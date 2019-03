A la Brigade de recherche Côte-d’Ivoire, l’ancienne ministre de la Communication, Affoussy Bamba porte plainte contre les responsables du RDR de Alassane Ouattara et le site Koaci

«J’ai déposé ce jour, une plainte devant la Brigade de recherche afin de traduire, devant les juridictions compétentes, les responsables du RHDP et son démembrement d’Adjamé, ainsi que l’auteur de l’article publié sur le site koaci.com et son Directeur de publication pour diffamation, propos mensongers, divulgation de nouvelles fausses et atteinte à mon intégrité morale et à ma probité.

L’enquête est désormais en cours.

Dorénavant, il faut mettre un terme à l’Imposture et aux mensonges des dirigeants politiques en Côte d’Ivoire.»

Maître Affousssy Bamba Lamine