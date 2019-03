Suivi des objectifs de Développement Durable au Sénégal: les jeunes s’impliquent

Le Congad a enrôlé des jeunes issus de toutes les régions du Sénégal afin de les capaciter pour qu’ils puissent s’approprier les Objectifs de Développement Durable (ODD) et qu’ils puissent réussir le défi de sa mise en œuvre. Selon Fodé Diop, membre du comité de suivi des ODD, cette initiative vient à son heure puisque les jeunes constituent un maillon très important: « Les jeunes jouent un rôle fondamental dans l’appropriation et le suivi des ODD d’autant plus que ce sont des acteurs et il est important qu’ils soient impliqués dans l’élaboration et le suivi des politiques et c’est pourquoi il est important que les jeunes soient orientés pour qu’ils puissent jouer un rôle significative en termes de bien être »; a-t-il indiqué.

Abondant dans le même sens, Mme Salimata Bocoum soutiendra qu’au Sénégal, les jeunes constituent 65% de la population. Suffisant pour que ces derniers jouent leur rôle dans le suivi des objectifs des ODD. Mieux, soutient-t-elle, 10 des objectifs des ODD traitent des questions en rapport avec les jeunes. » La contribution des jeunes permet de trouver des solutions novatrices pour améliorer les conditions de vie des jeunes », argumente-t-elle.

Au sortir de l’atelier de deux jours, il est prévu un document qui va servir de feuille de route aux parties prenantes et des actions concrètes en matière de santé, d’éducation, pour apporter des réponses holistiques à cette question.