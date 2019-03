Dans le cadre de ses activités, le comité départemental de relance du sport scolaire de Mbacké a bouclé ses journées en organisant ce mercredi une compétition de Gymnastique. Les athlètes sont venus des collèges et des lycées du département de Mbacké. A signaler aussi que d’autres activités sportives ont été organisées; il s’agit du football à l’élémentaire et au moyen secondaire, du Hand ball, du basket et de l’athlétisme. A noter que les finales de football et du Handball sont prévues le 13 avril prochain et les vainqueurs vont défendre les couleurs de Mbacké lors des phases régionales prévues à Diourbel.

Le sport scolaire sert d’occasions aux élèves de faire valoir leur talent sportif mais aussi les permettre de découvrir la compétition en vue d’une carrière future dans le haut niveau et pourquoi pas le professionnalisme. Plusieurs personnalités du monde sportif ont été révélées par le sport scolaire qui jadis s’appelait UASSU.

Abdou Dia pour xibaaru.sn