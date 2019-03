Oh là là…La Sonatel a perdu 20 milliards à cause de WhatsApp

Whatsapp, Facebook, Viber et Skype font perdre 20 milliards à la Sonatel : le géant des telecoms sénégalais est ébranlé par les OTT ( Over the top ) dont raffolent les sénégalais qui ne jurent que par Whatsapp et Facebook entre autres. C’est le DG de la Sonatel Sekou Drame qui en a fait la révélation hier