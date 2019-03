Mamadou Ndiaye demande le départ de deux Dg originaires de Bambey

Responsable politique à Bambey, Mamadou Ndiaye plus connu sur le nom de Ndiaye Bambey est revenu sur la la victoire de Macky Sall dans cette localité. A l’en croire, c’est le fruit d’un travail abattu par les responsables depuis leur défaite lors des locales au niveau du conseil départemental. « Depuis ce jour, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakkar du département ont compris les doléances des populations et ont apporté des solutions via le PUDC et d’autres programmes , cela a redonné de l’espoir aux habitants et aujourd’hui on a gagné largement l’élection même en perdant la commune de Réfane ou le Directeur Djibril Thiaw a été battu et la commune de Baba Garage où le haut conseiller des collectivités territoriales Mamadou Ndiaye, maire de cette collectivité aussi a été battu sans oublier la commune de Lambaye où le Directeur Général du CICES Cheikh Ndiaye a été battu ».

Poursuivant, il dit ne pas comprendre leur défaite. « Malgré les nominations qu’ils ont obtenues, leurs populations ne sont pas d’accord avec eux Nous avons vu la contribution forte de la commune de Dangalma où le Ministre Mor Ngom est le maire et l’exploit des responsables de la commune de Bambey un fief que l’on perdait devant l’honorable Aida Mbodj et cette fois ci gagner par la coalition Benno Bokk Yakkar et le mérite revient aux responsables de ladite commune », a-t-il indiqué.

Pour ce qui concerne les attentes des populations de Bambey et du Sénégal en général, il soutiendra qu’elles sont nombreuses. « Nous voulons tout ce qui peut améliorer la vie des Sénégalais et j’ai espoir a cet homme le Président Macky Sall car je sais l’affectation qu’il porte pour son pays.Nous lui rappelons juste que le département de Bambey mérite plus de considération il y a des responsables qui méritent d’être promus , nous aimerions avoir un représentant dans l’attelage gouvernemental « , explique-t-il.

Ce dernier d’ajouter que « le changement d’hommes s’impose ». « On ne peut pas laisser en rade des cadres qui se sont battus pour gagner et promouvoir d’autres qui ont été nommé avec tous les privilèges alors qu’ils ne sont pas en mesure de réussir leurs missions à la base. Je pense que le maire Dibe Thiaw, directeur du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics et Cheikh Ndiaye Directeur Général du CICES doivent laisser la place aux autres car ils ont montré leurs limites ».