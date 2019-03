Macky2: Richard-Toll décline ses attentes

Dans une déclaration rendue publique, les partisans de la mouvance présidentielle de la Commune de Richard-Toll se sont vivement félicités de la victoire du candidat de Benno Bokk Yaakar lors du denier scrutin présidentiel. An en croire Ousmane Lom, responsable APR au niveau de la dite localité : «Nous commencerons par féliciter et remercier notre candidat le Président de la République Macky Sall pour sa brillante réélection au premier tour, le 24 Février 2019, avec le score de 58, 26 % des suffrages valablement exprimés. Nous tenons à remercier tous nos militants et sympathisants mais aussi les différents responsables de la mouvance présidentielle qui ont très bien mouillé le maillot pour aboutir à ce résultat si honorable. Tous ont mis vraiment la main à la pâte pour que cette victoire soit possible. Nous saluons l’apport très déterminant du Directeur Général de la SENELEC, en l’occurrence, Mouhamadou Moctar Cissé. Il nous a beaucoup aidés à obtenir aux scores de 67% au niveau communal (Richard-Toll) et 65% au niveau départemental (Dagana)», s’est-il expliqué. M. Lom de revenir sur les attentes du second mandat de Macky : «Les populations de Richard-Toll ont été à la pointe du combat pour la réélection du Président de la République Macky Sall. Aujourd’hui, notre vœu est exaucé ; c’est chose faite. Notre localité est majoritairement aux couleurs marron-beige. Sur ce, nous lançons un vibrant appel pour une meilleure prise en charge des préoccupations de nos populations. Nous avons besoin d’infrastructures de base de qualité, de l’octroi des financements pour l’autonomisation de nos braves femmes mais aussi de projets innovants, voire structurants pour résorber le chômage chronique des jeunes », a fini par dire M. Lom, opérateur économique de son état.

Ibrahima Ngom