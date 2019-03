Lutte contre les incendies : Macky Sall débloque 300 millions

Les récents incendies notés dans les marchés sénégalais ont fait réagir le Gouvernement. Une enveloppe de 300 millions de F CFA a été mise sur la table pour faire face aux mesures d’urgence contres ces incendies. L’annonce a été faite à l’issu d’un Conseil interministériel d’urgence présidé, hier mercredi, 20 mars par le Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Cette enveloppe va aider à renforcer la prévention et la mise à niveau des dispositifs de lutte contre les incendies. « Le programme a été validé d’un coût de 300 millions F CFA et déjà engagé sur la base d’un accord entre le ministère de l’intérieur et la Sde pour installer et remettre à niveau les bouches d’incendie afin de faciliter l’approvisionnement et la fourniture en eau », a renseigné le porte parole du Gouvernement, Seydou Gueye.

Il faut noter que la situation au niveau des marchés était devenu une véritable menace par rapport à la sécurité. Après les incendies connus aux marchés Tilene, Ziguinchor, Kaolack et Touba, c’était au tour du marché Petersen de connaître un vrai sinistre avec des dégâts matériels importants, vendredi 15 mars 2019. Pour Seydou Seydou Gueye, il fallait nécessairement examiner les différentes causes de ces incendies. Entre autres, estime le porte-parole du gouvernement, les installations électriques anarchiques mais aussi les bouches d’incendie obstruées.

Emedia