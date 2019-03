L’Everest fond et dévoile enfin ses morts: « un charnier d’alpinistes »

Les tour opérateurs qui organisent les expéditions sur l’Everest sont ennuyés: les glaciers de l’Himalaya fondent et les alpinistes se retrouvent de plus en plus régulièrement face à des cadavres. En effet, les sportifs qui ont perdu la vie dans l’ascension du plus haut sommet du monde sont nombreux et leurs corps, longtemps enfouis, réapparaissent progressivement.

Les alpinistes escaladent l’Everest pour monter vers les nuages, mais c’est ausi désormais un macabre voyage dans le temps que d’arpenter les côtes du mont le plus célèbre de la planète. Et pour cause, le réchauffement climatique ne fait pas fondre que la banquise, les sommets se transforment eux aussi. Voilà comment les corps des alpinistes décédés et jamais retrouvés ressurgissent peu à peu à la surface.

200 corps

Le phénomène est récurrent les derniers temps et sur la face chinoise de la montagne, on s’attache à extirper les corps au début du pic de saison, le printemps. Avec la fonte de la couche de glace, ces rencontres entre alpinistes morts et vivants risquent de se multiplier de plus en plus. Le calcul est simple, sur près de 4.800 de personnes qui ont gravi l’Everest, au moins 300 alpinistes recensés y ont perdu la vie depuis la première tentative dans les années 1920. Or, deux tiers des corps n’ont jamais été retrouvés. Ce sont donc 200 corps qui peuvent encore apparaître. En bref, l’Everest rappelle qu’il est aussi un charnier.

Des morts exposés aux yeux de tous

« Le réchauffement fait que ces corps qui ont été enterrés sous la neige et la glace toutes ces années refont surface », confirme Ang Tshering Sherpa, l’ancien président de l’association népalaise d’alpinisme, à la BBC. « Nous avons su descendre les corps des alpinistes qui ont disparu au cours des dernières années, mais tous les anciens corps sont restés sur place ».

Même au camp de base

Les autorités népalaises confirment: « Nous extrayons de plus en plus de corps actuellement ». En 2017, la main d’un alpiniste décédé a été remarquée sur le sol du Camp 1. Il a fallu des professionnels sherpas pour dégager et évacuer le corps. La même année, un autre corps a été localisé sur le Glacier du Khumbu, connu pour sa cascade de glace mais désormais aussi pour être la zone où le plus de corps réapparaissent, expliquent les spécialistes. Enfin, le Camp 4, aussi appelé col Sud est un autre endroit où l’on retrouve souvent des malchanceux car il est assez plat. « Mais des mains et des jambes ont aussi réapparu sur le camp de base ces dernières années », explique un responsable d’une ONG locale. « On a remarqué que le niveau de glace baisse sur et autour du camp de base, ce qui explique le phénomène ». Et peu à peu, ce sont des corps disparus depuis des décennies que l’on découvre au hasard des itinéraires empruntés.

« Tout droit aux bottes vertes »

Certains corps sont même devenus des « repères » pour les alpinistes. Par exemple, les « bottes vertes », référence aux chaussures de neige vert fluo d’un alpiniste mort en 1966 sous un rocher en surplomb et qui a longtemps servi à retrouver sa route. L’émotion n’est donc pas toujours immense devant ces camarades de galère d’une autre époque. Ceux qui s’apprêtent à gravir l’Everest sont tout sauf inexpérimentés et sont préparés à ce genre de découverte, puis beaucoup d’alpinistes disent qu’ils aimeraient être laissés à la montagne s’ils venaient à y périr.

« C’est leur manquer de respect que de les déloger »

Néanmoins, on ne parle pas ici de fragments d’os. Les corps sont en réalité excessivement bien conservés par la glace et sous la neige. Souvent, ils sont même intactes et leurs vêtements aux couleurs vives leur donnent presque l’air en vie. Pourtant, les dégager n’est pas une mince affaire, ce qui pousse les autorités chinoises et népalaises à rechigner à financer les expéditions de dégagement. Un corps situé à 8.700 m d’altitude, tout proche du toit du monde, a récemment été descendu. « Un vrai challenge, il était totalement gelé et pesait 150 kg. Il était dans un endroit très difficile à atteindre », relate Ang Tshering Sherpa.

Les experts évaluent entre 40.000 et 80.000 dollars (35.000 à 70.000 euros) le coût de la descente d’un corps. « En plus des risques et du coût, c’est aller contre la volonté de ces gens, voire leur manquer de respect, que de les arracher de la sorte de leur tombe de glace, à moins qu’ils gênent le chemin de l’expédition ou que les familles le souhaitent », résume Alan Arnette, alpiniste reconnu.