Après s’être débarrassé dans un premier temps de Modou Diagne Fada et de certains jeunes libéraux, ensuite des proches de l’entourage de son père, Farba Senghor et Pape Samba Mboup, Karim Wade s’attèle à démanteler la tête du PDS.

Après le départ de Madické Niang et bien avant lui de Samuel Ameth Sarr, Karim Wade veut déloger le secrétaire général national adjoint du PDS Oumar Sarr qui sert aussi de coordonnateur national du parti crée par Me Abdoulaye Wade.

Tout récemment, xibaaru avait révélé des bisbilles entre Karim Wade et Oumar Sarr sur la gestion de la crise au PDS. Aujourd’hui, c’est le sommet du PDS qui se ligue contre Oumar Sarr qui est sous pression.

Karim veut remplacer Oumar Sarr

Karim Wade ne veut plus de Oumar Sarr. Il a carrément opté » pour son avocat, Me Amadou Sall en qui il a confiance. Ce dernier, pressenti pour remplacer Oumar Sarr va soigneusement conserver le fauteuil de Wade-père pour le fils héritier.

« Oumar Sarr passe des moments difficiles et il lui est reproché de s’être rapproché du pouvoir…Vous savez qui veut noyer son chien, l’accuse de rage » nous dit un partisan de Oumar Sarr rencontré aux abords du siège du PDS vide de militants et de permanents qui n’ont pas reçu leurs salaires du mois de février. « Et même ces manquements de salaires, on veut l’imputer à Oumar Sarr alors que ce n’est pas lui détient es finances. C’est tout simplement qu’on veut lui faire porter le chapeau pour le remplacer par Me Amadou Sall » ajoute-t-il avant de rendre vers Fann résidence où tous les militants se regroupent devant la résidence du Vieux chef du PDS.