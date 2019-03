Ils sont plus de mille jeunes garçons et filles qui sont conviés à un forum sur l’employabilité. L’évènement qui a pour cadre les locaux du CEDEPS réunira différents issus des trois départements de la région de Kolda. Ils sont pour la plupart des élèves et étudiants. A ce rendez-vous, la jeunesse est mise ä l’épreuve face à des experts pour échanger autour des questions relatives à l’emploi. Il s’agit là de la première édition de la journée régionale de l’orientation et de l’insertion des jeunes. Une initiative du Centre Académique d’Orientation Scolaire et Professionnelle de Kolda avec ses partenaires. A en croire Abdoulaye Coly directeur du centre, cet évènement est une réponse de soutien des nombreux jeunes à la recherche d’emploi. D’ailleurs, une orientation en fonction de l’aptitude et du besoin, est aussi un pas important vers un emploi. A signaler que cet important rendez-vous intervient dans un contexte particulier où le taux de chômage des jeunes est estimé ä un peu plus de 40 % dans cette région.

EL HADJI MAEL COLY