Le Comité olympique américain est poursuivi par 51 victimes du docteur Larry Nassar. Elles l’accusent de n’avoir pas su les protéger alors qu’elles étaient prises au piège du médecin.

Elles poursuivent le Comité olympique américain, les membres de son conseil d’administration et un certain nombre d’anciens hauts responsables, bien décidées à obtenir justice. Cinquante-et-une victimes du docteur Nassar les accusent de n’avoir pas su les protéger ni rien fait pour arrêter l’homme condamné à 175 ans de prison en 2018 pour avoir abusé de centaines de jeunes filles lors de ses consultations. Dans leur plainte, les femmes détaillent des faits qui remontent au début des années 1990. L’une des victimes était alors âgée de 8 ans, indique NBC. Elles expliquent dans ces documents qu’au moment des abus, elles étaient jeunes et n’avaient aucune expérience et n’étaient pas conscientes qu’elles étaient abusées. Certaines ont compris qu’elles avaient été agressées sexuellement en entendant les témoignages de quelques victimes du médecin, en 2018.

De nombreuses gymnastes ont révélé avoir été abusées par le médecin à qui elles faisaient confiance. Aly Raisman, légende de la gymnastique, triple championne olympique, capitaine d’équipe en 2012 et 2016, a expliqué à l’émission «60 Minutes» avoir été agressée par l’homme lorsqu’elle avait 15 ans, refusant de donner plus de détails. Quelques semaines plus tôt, McKayla Maroney, titrée aux Jeux Olympiques de Londres, a écrit un long texte sur les réseaux sociaux, dénonçant elle aussi les agissements du médecin. En janvier 2018, Simone Biles, star de la discipline, a révélé avoir elle aussi été abusée.

Plusieurs enquêtes ouvertes

D’après la plainte, le Comité olympique américain a enfreint la loi en ne réagissant pas ou pas de façon plus sévère. En réponse à cette action en justice, le Comité olympique a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours. L’instance dirigeante a tenté de se retirer à plusieurs reprises de plaintes similaires, affirmant qu’elle ne pouvait pas légalement être tenue pour responsable des crimes du médecin. La plainte de ces 51 femmes, si elles ont pour la plupart étaient abusées par le docteur Nassar, accuse également six entraîneurs d’agressions sexuelles. Les plaignantes réclament – en plus d’une compensation financière – une réforme institutionnelle du Comité olympique américain. Depuis la condamnation du docteur Nassar, la majorité des personnes à sa tête ont démissionnées ou ont été renvoyées.

Fin février, La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a annoncé que son bureau allait reprendre une enquête ouverte en février par le shérif du comté d’Eaton, sur John Geddert, l’ancien entraîneur de l’équipe olympique américaine de gymnastique. C’est lui qui était à la tête de l’équipe lors des Jeux de Londres en 2012. Cette enquête fait suite à plusieurs plaintes déposées contre lui, rapporte CNN. Les enquêteurs vont chercher à savoir si l’homme qui possédait un club de gymnastique où Larry Nassar venait exercer, était au courant des agissements de l’ancien médecin. Plusieurs jeunes gymnastes ont affirmé avoir été abusées dans ce fameux club.