Wade en résidence surveillée et…Bunkérisée

Wade est isolé par son entourage…Il ne sait plus rien

Abdoulaye Wade, l’actuel secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS) n’est plus le vieil homme engagé qui devint président à 74 ans et en superbe forme. Aujourd’hui, la vieillesse s’étant faite maître du Maître, Wade ne contrôle plus rien. Au contraire, c’est lui qui est contrôlé, maîtrisé et isolé.

Wade isolé

C’est une volonté de son entourage…téléguidé par Karim Wade qui se trouve au Qatar. Les militants n’ont plus accès à leur « VIEUX ». Ils ne le voient plus. Et celui qui était la seule personne à faciliter l’accès au vieux n’est plus à côté de lui. Il a été même viré ; il s’agit de pape Samba Mboup. Aujourd’hui, ceux qui sont autour de lui, ont tout simplement reçu des ordres de Karim Wade. La liste des audiences du Vieux est validée au Qatar avant l’ouverture de la résidence surveillée. Wade n’est jamais seul dans ses audiences. On le surveille, l’écoute et après on rend compte directement à Karim. Et lorsque les audiences sont finies, il est récupéré par son épouse qui verrouille tout au nom de son fils. Il faut protéger Wade des influences extérieures qui peuvent saboter le « deal » en cours…Et il faut aussi sauvegarder le vieux jusqu’à ce que son fils Karim Wade prenne possession de son héritage, le PDS. Et celui que les militants indexent comme l’exécuteur des décisions de Karim est Me Amadou Sall. Les vrais militants sont écartés. Le tonitruant cadre du PDS, Lamine Ba est mis sur le côté. Oumar Sarr, le numéro du PDS est en bisbille avec Karim Wade. Le vieux ne voit plus personne à part ses deux gardes du corps et son épouse. Tout est verrouillé…

Certains membres du comité directeur qui n’ont pas encore démissionné (ils le feront la semaine prochaine) font tout pour voir le vieux pour lui faire part de vive voix de leurs décisions. Et ces derniers sont sûrs que le vieux ne sait même pas que des 26 membres du Comité directeurs ont démissionné.