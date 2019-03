COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis quelques jours le Président Idrissa Seck et certains membres de la coalition Idy2019 font l’objet d’insanités venant du camp du Président sortant, avec la complicité d’un groupe de médias.

Les dernières en date sont celles faisant la Une du journal « l’Observateur » dans sa parution numéro 4643 de ce jour, contre l’honorable colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la sécurité et de la défense du parti Rewmi. Rappelons que le colonel Kébé a brillamment servi les armées de notre cher Sénégal et mérite donc honneur et respect, en lieu et place d’accusations infamantes qui ternissent l’image de la République.

Le parti Rewmi soutient son secrétaire national à la sécurité et à la défense et dénonce avec fermeté ces agissements visant à divertir le peuple qui a clairement exprimé sa volonté de changement, volonté qui a été confisquée par le Président sortant.

Avec le frère Abdourahim, nous restons mobilisés derrière le Président Idrissa Seck et ses alliés, pour la préservation de la démocratie et la prise en charge de la commande populaire.

Daouda BA

Porte-parole-adjoint du parti Rewmi

Fait à Dakar, le 20/03/2019