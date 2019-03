Moustapha Diakhaté contre une amnistie de Khaf et Karim

Le chef de cabinet du président de la République est catégorique sur la question relative au vote de plus en plus agité d’une loi d’amnistie en faveur de Karim Wade et Khalifa Sall. Moustapha Diakhaté estime, dans un entretien au journal Le Quotidien repris par Seneweb, que ces deux personnalités politiques doivent purger leurs peines. « Le pays est stable. Le gouvernement gouverne, l’opposition s’oppose et les syndicats travaillent. Je ne vois pas de raison justifiant une grâce ou une amnistie pour qui que ce soit ».

L’ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) d’y aller de ses arguments : « Si cela ne tenait qu’à moi, Karim et Khalifa peuvent être libérés demain. Mais, ils ont commis des fautes. La Justice a estimé qu’ils ont fait du tort à la communauté nationale et les a condamnés. Pour moi, il faut les laisser subir leurs sentences jusqu’à terme. J’irai même plus loin en proposant l’abrogation pure et simple des dispositions conférant au président de la République des pouvoirs allant dans le sens d’accorder une amnistie ou une grâce ».