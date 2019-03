Magal de Porokhane 2019 : Sokhna Diarra Bousso célébrée, ce 28 mars

La communauté mouride va célébrer ce jeudi 28 Mars 2019, le Magal de Porokhane. Cet événement est dédié à Sokhna Diarra Bousso, Sainte Mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le Fondateur du Mouridisme. Ce rendez- vous religieux, un des plus courus de l’agenda mouride est cette année à sa 68 ème Edition. Il a été institué pour la première fois, en 1951 par Cheikh Mouhamadou Bachir MBACKE (1895-1966), 4ème fils de Serigne Touba. Après son rappel à Dieu, son fils aîné Serigne Moustapha Bachir Mbacké devint le Khalife de Porokhane et s’employa à continuer l’œuvre de modernisation de la Cité. Aujourd’hui, la «Maison Maame Diarra Bousso», la grande Université, l’érection de forages, le lotissement du sanctuaire ainsi que son électrification entière portent son empreinte. Il a également aidé au bitumage des principales routes qui mènent à Porokhane. Rappelé à Dieu en Septembre 2007, ce grand exploiteur agricole et fervent érudit de l’Islam a été succédé au Khalifat par Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Ce dernier assure également les charges de Khalifat Général des Mourides ce, depuis le rappel à Dieu de Cheikh Sidy Moctar Mbacké, le 09 Janvier 2018. Le 8ème Khalife de Bamba vient, ainsi, d’engager des travaux d’envergure qui ont fini par faire de ce gros village situé dans les entrailles du Saloum naturel, un centre d’enseignements et de recherche sur les sciences islamiques.