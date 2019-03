Liaison Dakar-New York : les Senegalais crachent sur la ligne Delta

Les Sénégalais résidents aux États-Unis recommandent à leurs compatriotes expatriés ou au pays de ne plus voyager à bord des vols 216 et 217 Delta assurant la liaison Dakar-New-York. Pour des raisons de sécurité, ils ont invité leurs compatriotes sénégalais à signer une pétition pour l’arrêt définitif de la ligne Dakar-New-York.

L’inquiétude est au plus haut niveau chez les Sénégalais des États-Unis d’Amérique. Le nouvel avion Delta qui assure la desserte Dakar-New York ne présente pas les gages de sécurité les meilleurs, à en croire ces compatriotes qui ont vécu le calvaire avec cet avion. Interpellant les autorités de l’État, notamment le président Macky Sall et le ministre des Transports aériens, Maimouna Ndoye Seck, ils veulent sensibiliser leurs compatriotes par le biais d’une pétition qui a déjà recueilli un bon nombre de signatures, selon ses initiateurs qui s’expriment dans une vidéo parvenue à Seneweb.

« Nous faisons le tour des mosquées pour inviter les Sénégalais à signer la pétition. Nous allons saisir le ministre du Transport, au sujet de cet avion Delta. L’avion n’a pas la force de traverser l’Atlantique. On a failli se crasher un jour et on a eu la trouille de notre vie », confie ce Sénégalais qui désormais, dit se rendre désormais à Washington pour voyager avec la compagnie South Africa Airlines.

L’avion Delta, poursuit un autre Sénégalais, « ne vole plus vers Accra (Ghana) pour les raisons évoquées. Nous avons un problème avec l’avion Delta et cela dure deux ans. Il a de sérieux problèmes. On a frôlé la mort et beaucoup de passagers sont tombés malades par la suite à cause des turbulences ».