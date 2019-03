C’est une certitude. Bien des fois, un certain nombre d’objet traine dans chambres et nos caves. Souvent sales, on n’hésite à les mettre à la machine à laver et on trouve l’occasion pour les envoyer au blanchisseur. Et pourtant, la machine laver peut se relever efficace pour ces objets du quotidien une fois sale. Et ceci sans aucun risque.

Des équipements de sports

Le passage à la machine à laver des équipements sportifs est indispensable même pour vous permettre de garder la bonne santé et la bonne forme. Les passer régulièrement à la machine pour éliminer les bactéries dues à la transpiration est essentiel. Mettez vos gants de boxe ou tout autre équipement dans des sacs à linge. Même chose pour les tapis de yoga.

Idem pour les sacs de sports. Pour vos sacs en tissus, vous pouvez librement les mettre en machine pour leur rendre leur splendeur. Détachez au préalable le sac, puis mettez-le en machine avec un cycle normal et une bonne dose de lessive. Ajoutez du vinaigre blanc et de l’huile essentielle de tea tree pour les désinfecter.

Les sacs divers

Les sacs isothermes et ceux pour les lunchs doivent être gardés propres : vous y mettez votre nourriture et celle-ci ne peut être infectée de bactéries ! Les sacs souples peuvent donc être mis en machine dans les sacs à linge avec une eau froide, une pointe de lessive, et surtout du vinaigre blanc et de l’huile de tea tree pour bien les désinfecter.

Les sacs de courses réutilisables peuvent facilement être lavés en machine, si l’on respecte bien la matière. Son utilisation intensive implique de nombreuses bactéries, et une désinfection est nécessaire régulièrement. Si le sac est en tissu, mettez-le simplement en machine avec vos vêtements sales. S’il est en plastique, mettez un peu de vinaigre, et choisissez le lavage à 30 ° pour ne pas l’abîmer.

Les ustensiles de cuisine

Déjà, penser à laver souvent vos gants de cuisine. À force d’utiliser vos gants de four et d’avoir de la nourriture sèche collée dessus, il va falloir se résoudre à les laver. Vous pouvez les tremper au préalable dans du vinaigre blanc, ou les frotter avec du bicarbonate de soude pour décoller la nourriture. Placez-les ensuite dans la machine. Si vos maniques sont en tissu, vous pouvez les laver à 40 ° avec de la lessive. Si elles sont en silicone, contentez-vous de les mettre à 30 ° avec du vinaigre dans le bac de l’assouplissant.

Pour les ustensiles de cuisine en silicone, les à la main, c’est bien, mais cela ne suffit pas pour un nettoyage en profondeur. Sans lave-vaisselle, vous pouvez vous tourner vers la machine à laver, et mettre tous vos outils en silicone dans un sac à linge. Mettez-y du nettoyant pour vaisselle, et lavez à 40 ° voire à 60 °.