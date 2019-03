Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), s’est rendu au Commissariat du premier Arrondissement à Thiès, ce mercredi 20 mars 2019 vers 15 heures 30 minutes. C’était par rapport à la déficiente mentale ayant étranglé à mort son bébé de deux, de sexe féminin. Sur place, Ansoumana DIONE a reçu l’information comme quoi la déficiente mentale a été internée à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, ce 18 mars, sur ordre du Procureur de Thiès. Ainsi, le Commissaire du premier Arrondissement et le Préfet du Département ont pris toutes les dispositions nécessaires, avec les Sapeurs-pompiers, pour son acheminement vers Dakar. Face à la presse, Ansoumana DIONE a salué le professionnalisme et le sens élevé de responsabilité, avec lesquels ces autorités locales ont géré cette triste affaire. Aussi, il a invité à nouveau le chef de l’Etat Macky SALL et la Première Dame Marième FAYE, à bien vouloir accompagner l’ASSAMM, pour la prise en charge correcte des malades mentaux, pour éviter de tels drames. A noter également que le bébé a été inhumé sur ordre du Procureur. A quand la fin du calvaire d’Anssoumana DIONE et des maladies mentaux ?

Rufisque, le 20 mars 2019,

