Italie : un Sénégalais met le feu à un bus de transport d’élèves

Panique générale dans un bus entre Peschiera et San Donato, dans la région de Milan, sur la route nationale 415. Un bus de transport d’enfants a été brûlé. Avant midi ce mercredi, Ousseynou Sy, un Sénégalais de 47 ans, s’est soudainement levé de son siège et a versé de l’essence sur le bus qui a, à son bord, 51 jeunes élèves. Toutefois, selon certaines informations, il a pris soin de faire descendre les passagers avant de passer à l’acte.

Les forces de l’ordre ont arrêté l’immigrant sur Sp44 Paullese, via della Liberazione, rapporte ilprimatonazionale.it repris par Senenews. En incendiant le véhicule de transport en commun, l’émigré aurait scandé qu’il voulait « venger les morts en mer ».

Sur place, les secours se sont organisés… Des véhicules des pompiers et un hélicoptère ont fait le job. 8 véhicules de la brigade de pompiers sont arrivés et l’agence régionale de secours d’urgence a envoyé onze ambulances, quatre véhicules d’auto-assistance et l’hélicoptère au code rouge. Il n’y aurait pas d’asphyxie grave et tout le monde pourrait être sauvé.