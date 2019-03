Ils forcent pour être ministres ou…PM

Que se passe-t-il au Sénégal au point que des personnes forcent le président à les choisir comme ministres pour certains DG et Premier ministre pour d’autres ministres ou ex ministres ?

Macky Sall n’a pas de pain sur la planche mais des personnes indélicates dans leurs démarches veulent le mettre dans une position inconfortable.

A la veille de la démission du gouvernement suite à la réélection du président de la république, des personnes envahissent les salles de rédaction des quotidiens et des sites pour vanter le mérite et faire écrire aux journalistes des feuillets vantant leur mérite et leur capacité à être dans tel manteau de ministre ou à la place tant recherchée de Premier ministre (PM).

On a vu des publireportages à la Télévision vantant les capacités de mobilisations du DG de Dakar Dem Dikk (DDD)…Mais tout ça après les résultats donnant Macky vainqueur au 1er tour. A quel dessein Moussa Diop, le Dg de DDD, paye à coup de millions ces publireportages après la présidentielle ? Quels sont ses objectifs ? Ce n’est pas pour montrer sa capacité à mobiliser puisqu’il n’y a plus d’enjeu. Alors pourquoi dépense-t-il autant de millions pour ces publireportages ? « Il veut être ministre ou PM » nous souffle son entourage qui croit dur comme fer que le DG peut être ministre des transports.

D’autre ex ministre et DG ne se montrent pas mais les journaux les citent come de potentiels PM. C’est le cas de l’ex ministre Mouhamadou Makhtar Cissé qui a même bénéficié d’un communiqué des enfants de troupes qui souhaiterait le voir accéder au poste de PM. Plus de cinq articles lui ont été consacrés. Il serait le seul premier ministrable. On a vu aucun article sur les Mahammed Dionne, Mimi Touré, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Marième Badiane, Amadou Ba, Moussa Sy, Farba Ngom, Ndéné Sall, Ameth Fall baraya, Bibi Baldé,…Qui ont été parmi les grands artisans de la victoire de Macky. Tous les articles ont été écrits pour un seul premier ministrable : Mouhamadou Makhtar Cissé….