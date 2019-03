Il tue un goéland qui lui a volé son repas: « Impensable et détestable »

Un retraité originaire de Cardiff a été condamné à un couvre-feu de douze semaines et à une amende de 750 livres sterling (+-870 euros) reconnu coupable de cruauté envers les animaux. En juillet dernier, il a tué à un goéland qui avait tenté de subtiliser son repas.

Juillet 2018, John L. Jones profite des beaux jours à Weston-Super-Mare, une station balnéaire du sud-ouest de l’Angleterre. Le retraité déguste paisiblement un cornet de frites jusqu’au moment où un goéland surgit et tente d’emporter le repas. La manoeuvre échoue, mais le cornet tombe et s’écrase sur le sol.

Le retraité entre dans une vive colère, attrape l’animal et le frappe contre le mur. Il répète le geste plusieurs fois. Plusieurs enfants qui assistent à la scène fondent en larmes », précise le quotidien anglais The Daily Mail. Une mère de famille choquée interpelle l’auteur et lui demande pourquoi il a agi de la sorte. « Il m’a répondu « c’est de la vermine, vous devriez apprendre à vos enfants ce qu’est la vermine« , commente Rachael Beer.

Espèce protégée

Un autre témoin photographie la dépouille de l’animal et alerte la société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). « C’est une façon de traiter un animal impensable et détestable. Cet homme s’inquiétait plus de ses frites que des conséquences de ses actes sur l’animal », regrette Simon Evans, l’un des représentants de l’association.

Le 12 mars dernier, John L. Jones a été reconnu coupable de cruauté envers les animaux et a été condamné à un couvre-feu de douze semaines et à une amende de 750 livres sterling (+-870 euros). Le goéland est en voie de disparition et figure parmi les animaux protégés au Royaume-Uni.

