COMMUNIQUE CONJOINT A L’OCCASION DE LA REUNION DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES DE L’ACCORD POLITIQUE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

A l’invitation de la Commission de l’Union africaine, avec l’appui des Nations Unies et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), les signataires de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) se sont réunies au siège de la Commission à Addis-Abeba, Ethiopie, du 18 au 20 mars 2019, sous la facilitation de l’Union africaine, dans le but d’évaluer la mise en œuvre de l’Accord, un peu plus d’un mois après sa signature.

Au terme de ces soixante-douze heures de consultations, un consensus a été trouvé notamment sur le renforcement du caractère inclusif du Gouvernement. Les consultations se sont déroulées dans un esprit d’ouverture et de fraternité.

L’Union africaine, les Nations Unies et la CEEAC soulignent leur plein appui au nouveau Gouvernement inclusif et s’attendent à sa concrétisation rapide. Elles exhortent vivement les parties prenantes à se consacrer désormais à la mise en œuvre intégrale de l’APPR-RCA afin de répondre urgemment aux préoccupations essentielles de toutes les Centrafricaines et de tous les Centrafricains, notamment celles relatives au retour de la sécurité, à travers le DDRR et la reconstruction par la mise en œuvre du Plan de relèvement et de la consolidation de la paix en République centrafricaine (RCPCA).

Elles invitent en outre toutes les forces vives centrafricaines à faire de la paix, de la réconciliation et de la justice une priorité majeure et ce, dans un sursaut collectif.

Elles lancent enfin un appel pressant à la communauté internationale, aux pays de la sous-région et les partenaires de la République centrafricaine en faveur d’un appui déterminé à la République centrafricaine dans la mise en œuvre réussie de l’APPR-RCA.