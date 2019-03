Un superbe phénomène naturel menacé par des milliers de touristes

Ce week-end, des milliers de touristes ont envahi la ville californienne de Lake Elsinore pour se photographier au beau milieu des champs de fleurs sauvages qui sont apparus sur les collines du désert d’Anza-Borrego. Mais au vu du nombre important de visiteurs et des dégâts qu’ils ont provoqués, les autorités ont été obligées de fermer temporairement les lieux.

Une « super-floraison » de coquelicots a totalement métamorphosé les paysages du sud de la Californie. Après d’importantes chutes de pluies survenues cet hiver, des millions de fleurs ont en effet envahi le désert d’Anza-Borrego. Malheureusement, la petite ville de Lake Elsinore, depuis laquelle il est possible d’observer le phénomène, a été victime de son succès.

Ce week-end, plus de 50.000 personnes ont fait le déplacement, créant ainsi des embouteillages de plusieurs heures et de nombreux problèmes pour les habitants de la ville. Certains n’ont pas hésité à quitter les sentiers de balade et à se coucher au beau milieu des fleurs juste pour une photo, ou encore à se garer illégalement sur le bord de l’autoroute pour accéder plus facilement aux lieux. Face à l’afflux de visiteurs et aux dégâts qu’ils ont occasionnés, les autorités ont pris la décision d’interdire temporairement l’accès aux champs de fleurs.

« Lamentable »

« Ce week-end a été insupportable pour Lake Elsinore », ont écrit les autorités de la ville sur Facebook dimanche soir. « Nous savons que ça a été lamentable et que ça a causé des difficultés inutiles à l’ensemble de notre communauté ».

Kirstin Burrows, une habitante de Lake Elsinore, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu un tel rassemblement. « Ce n’était pas comme ça lors de la dernière floraison, il y a deux ans », a-t-elle expliqué. « Celle-ci est tellement plus importante et fait l’objet de tellement d’attention dans la presse qu’elle détruit la région ».

Finalement, les lieux ont rouvert lundi matin avec un nombre de places de stationnement extrêmement limité. Le maire de la ville Steve Manos espère ainsi canaliser les visites et protéger ce superbe phenomène naturel.