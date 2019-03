Sadio Mané au Real…Une priorité pour Zidane

A la recherche de joueurs confirmés pour son mercato estival, le Real Madrid s’intéresserait de nouveau à Sadio Mané. L’attaquant de Liverpool qui plaît beaucoup à l’entraîneur Zinedine Zidane. Sadio Mané intéresse toujours Zinedine Zidane au Real. Réunis depuis une semaine, Zinedine Zidane et Florentino Pérez n’ont pas exactement les mêmes idées pour l’avenir du Real Madrid. Notamment en ce qui concerne le marché des transferts. La politique basée sur les futurs cracks terminée, le président merengue a un rêve nommé Neymar (27 ans). Et ce même s’il se murmure que son entraîneur n’est pas un grand fan du milieu du Paris Saint-Germain. Zidane ne lâcherait pas Mané. En cause, l’influence négative que l’ancien Barcelonais pourrait avoir dans son vestiaire. D’où sa préférence pour des stars comme Eden Hazard (28 ans) ou Sadio Mané (26 ans). En effet, l’hebdomadaire France Football affirme que Zidane s’intéresse de nouveau à l’attaquant de Liverpool. Une piste étudiée puis abandonnée l’été dernier suite au départ surprise du technicien. Depuis, l’international sénégalais (17 buts en Premier League cette saison) a conforté sa place parmi les meilleurs joueurs au monde. Nouvel exemple récent avec sa démonstration sur le terrain du Bayern Munich (1-3) en Ligue des Champions mercredi dernier. De quoi faire craquer Zidane qui, cette fois, prépare le mercato avec les pleins pouvoirs et la liberté de choisir ses prochaines recrues. –

Source: Maxifoot,