Dans une vidéo postée sur Snapchat, Patrice Evra s’est encore payé le PSG, près de deux semaines après la qualification de Manchester United en Ligue des Champions. En insultant au passage le club et en menaçant Jérôme Rothen.

Patrice Evra avait promis dans sa dernière vidéo sur son compte Instagram qu’il ne parlerait plus du PSG. Mais l’ancien latéral de l’équipe de France a replongé. Dans une vidéo postée sur Snapchat, pas directement sur son compte personnel, Evra se montre dans une voiture en compagnie de son cousin et d’autres personnes non identifiées. En répondant visiblement à une question d’un internaute connecté en direct, il revient sur la qualification de Manchester United, club dont il a défendu le maillot pendant 8 saisons et dont il a porté le brassard de capitaine, aux dépens du PSG en 8eme de finale de la Ligue des Champions.

Evra : « Rothen, je vais lui gifler sa mère »

Avec le langage fleuri dont il a l’habitude, il a ainsi insulté de nouveau le club parisien, pour lequel il assurait pourtant récemment avoir de l’affection. « Ici c’est Manchester. Arrête de te taper un délire d’aller avec des équipes qui ne vont jamais gagner. Paris, vous êtes des p****. Vous êtes des p****, je le dis. Ici, ce sont des hommes qui parlent. On a mis l’équipe D, on vous a réglé. Des petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures. Ils n’ont même pas encore de s*****. Vous êtes là à faire des tapis rouges et tout, mais bande de baltringues. » Dans son viseur pour avoir critiqué sa célébration dans la corbeille du Parc des Princes après la victoire des Red Devils, Jérôme Rothen a fait l’objet de nouvelles menaces. « Je vais lui gifler sa mère », a assuré Evra. Décidément toujours très classe quand il s’agit de parler du PSG et de ses anciens.