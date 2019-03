Deuxième mandat, Macky Sall donne sa première récompense à Kédougou…

Le lycée Maciré Bâ a reçu ce lundi 18 mars 2019 le bus offert par le président Macky Sall, une promesse qu’il avait faite pendant la campagne électorale comptant pour la présidentielle.

Cette cérémonie a réuni, élus locaux, commandement territorial, équipe pédagogique, élèves, parents d’élèves et responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Tous ont rehaussé de leur présence cette cérémonie pour témoigner de leur reconnaissance au président de la République, Macky Sall.

Il faut dire que la délocalisation du lycée Maciré Bâ de Kédougou vers Kénioto avait fait couler beaucoup de salive. Cette délocalisation a avorté à plusieurs reprises avant de se réaliser en octobre dernier. Les parents avaient peur des dangers auxquels leurs enfants seront exposés sur ce tronçon du corridor Dakar- Bamako fréquenté par des gros-porteurs transportant toutes sortes de marchandises.

Chaque matin, certains élèves parcourraient plus de 6 km (aller et retour) à pieds. Les plus aisés faisaient ce trajet à moto ou en taxi. Le président Macky Sall a été sensible aux nombreuses sollicitations des parents d’élèves pour soulager la souffrance de ces élèves.

Pendant la campagne électorale, s’adressant aux militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar, il promettait d’offrir un bus aux élèves du lycée Maciré Bâ. Après cette victoire éclatante dans la région de Kédougou, le président Macky Sall entame son deuxième mandat dans le signe du respect de ses engagements de campagne électorale.

La réception de ce bus flambant neuf a fait réagir positivement les principaux bénéficiaires.

«Nous sommes très heureux de recevoir ce bus offert par le président de la République. Nous parcourions plus de 5 Km à pieds par jour pour rejoindre le lycée. Nous nous engageons à travailler davantage pour enregistrer de bons résultats. Nous remercions le président Macky Sall pour ce geste hautement salutaire. Nous souhaitons beaucoup de succès au président Macky Sall durant ce second mandat » a témoigné Mme Adja Tiguidanké Kaba, la présidente du gouvernement scolaire du lycée Maciré Bâ.

M Massamba Kaloga, le responsable de commission Relations Extérieures de l’AEERK et M Welliba Diallo, le président de l’Association des Parents d’Elèves du lycée Maciré Bâ ont à leur tour salué ce geste du président Macky Sall. Selon eux, la sécurité des élèves est assurée, l’éloignement du lycée est devenu une question résolue.

M jean Paul Malick Faye, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives a exhorté l’équipe pédagogique à définir avec les organes de gestion les modalités pratiques pour bien entretenir ce bus.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn