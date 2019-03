La bave du crapeau n’atteint pas la blanche colombe Idy- Par Jacob Coulibaly

Décidément, l’APR devrait êtrere baptisée l’Alliance de Promotion des Ragots!

Non content d’avoir piétiné la volonté du peuple (qui était favorable à Idrissa Sek), ce parti-pourri, injures à la bouche, s’acharne sur un homme dont le calme olympien et la sérénité forcent le respect.

Mimi Toure, l’ancienne première ministre, par ses sorties méchantes et gratuites envers mon leader, déçoit de plus en plus les sénégalais. Sa posture d’antan et son rang devraient l’éloigner du langage ordurier de cette meute « d’aperistes » fanatiques et écervelés.

Ce matin encore -18 mars-Mariama Badiane, habituée à la bassesse d’un arriviste s’est encore distinguée par une cavalcade d’insultes dirigées contre Idrissa Seck. Comme par synchronisation, Abdou Karim Sall, ce « loser » par excellence, connu par son tempérament violent, nous sort : « Idrissa Seck ne croit pas en Dieu”….

C’est quand même troublant de constater que toutes ces sorties en masse contre Idrissa Seck se déroulent à quelques jours de la publication du nouvel attelage gouvernemental. Il est donc légitime de se demander si cette forte agitation n’est pas synonyme de négociation de portefeuilles importants dans les hautes stations de l’Etat? Ces attaques contre Idy ne sont elles pas pour plaire au Prince et de se faire remarquer pour le partage du gâteau?

J’aimerais être convaincu du contraire, mais le timing de ce terrorisme verbal milite en faveur de ce positionnement.

Mais au fond, que pourraient-ils reprocher à Idrissa Seck? Luireprocheraient -ils d’être meilleur que leur patron MackySall ? D’être dans le Cœur des sénégalais ? D’être charismatique, droit, constant, serein et vertueux? D’être arrivédeuxièmeàl’électionprésidentielle?

Une chose est sûre et Il faut quand même reconnaitre une constante chez ces détracteurs de Idrissa Seck: Le mensonge

1er mensonge: Hier, c’est eux qui faisaient tous les plateaux de télévision et squattaient les journaux de la place pour dire que Idy est mort politiquement et qu’il ne fallait rien attendre de lui :Le retour (en force) politique de Idrissa leur a servi de cinglant démenti.

2eme mensonge: Quand la coalition idy 2019 a vu le jour, ils reviennent à la charge pour dire que ce partenariat n’était qu’une addition hétéroclite aux résultats incertains :

Les votes enregistrés, viennent, encore une fois, les démentir royalement.

3me mensonge: Quand les sénégalais ont choisi un deuxième tour sans “détour ni bavure”, ils se sont empressés d’annoncer leur victoire au premier tour :

Le peuple les a démenti en n’accordant aucune importance à cette auto-proclamation.

Pas de félicitations et des festivités, mais des chars de répression dans toutes zones névralgiques du Sénégal !

Le candidat de la coalition idy 2019, quant à lui, se voit féliciter par les sénégalais. Telle une litanie, les sénégalais continuent de dire, inlassablement, ”idy a gagné et Macky lui a volé sa victoire”.

C’est cela la vérité! Nous ne sommes ni aigris, ni méchants, mais peinés par cette injustice flagrante dictée par Macky Sall.

Mesdames et messieurs de l’Alliance de Promotion des Ragots, agrippez vous à cette victoire volée et gouvernez honteusement en paix!

Idrissa Seck ne mettra jamais ce pays à feu et à sang dans le seul but de devenir Président de la République du Sénégal. C’est un homme dont les actes ne sont pas simplement conformes à la morale, mais profondément moraux.

Jacob Coulibaly