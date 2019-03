L’attaquant rennais et le club de la capitale se retrouveront au tribunal dans trois semaines. L’ancien Parisien et ses conseils réclament entre 7 et 8 millions d’euros au club.

Hatem Ben Arfa s’apprête à retrouver le PSG. Ou plutôt les avocats du club parisien lors d’une séance du conseil de prud’hommes de Paris. L’audience a été fixée au lundi 8 avril. Elle permettra de régler le litige qui impose l’international français (15 sélections, 32 ans) désormais sous les couleurs du Stade Rennais, à son ancien employeur.

Mis à l’écart des matchs du PSG entre avril 2017 et la fin de son contrat en juin 2018, Ben Arfa et ses conseillers demandent entre 7 et 8 M€ d’indemnités au club de la capitale. Ils estiment en effet que l’attaquant a été victime lors de son passage à Paris d’une discrimination fondée sur des critères extra-sportifs. Le bannissement dont il a été l’objet a eu des conséquences financières puisqu’il n’aurait pas bénéficié des primes associées aux quatre titres remportés par le PSG lors de la saison 2017-2018.

Primes d’éthique mensuelles

De la même manière, HBA n’aurait pas touché les primes d’éthique mensuelles incluses normalement dans son salaire fixe (environ 500 000 € bruts). Arrivé au PSG en même temps qu’Unai Emery lors de l’été 2016, Ben Arfa a disputé 32 matchs sous les couleurs parisiennes. Le dernier en date remonte au 5 avril 2017, à l’occasion d’un quart de finale de Coupe de France face à Avranches (0-4), au cours duquel il avait marqué deux buts et réussi une passe décisive.

Dans les jours suivants, il aurait profité d’une visite de Tamim Al-Thani, l’Emir du Qatar, au camp des Loges pour se plaindre directement auprès du « grand patron » du fait qu’il ne jouait que très peu et aussi d’un manque de communication avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Une audace qui aurait provoqué sa disgrâce, selon une version d’abord évoquée par un témoin de la scène, l’ex-tennisman Gaston Gaudio puis complétée par le JDD quelques semaines plus tard.