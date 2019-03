Trump dénoncé pour son « silence » sur la menace des suprématistes blancs

Une élue américaine musulmane a dénoncé dimanche le « silence » de Donald Trump sur le danger des suprématistes blancs aux Etats-Unis, en plein débat politique houleux sur la religion et l’intolérance après les attentats meurtriers contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney a fermement démenti dimanche tout lien « de cause à effet » entre la rhétorique anti-immigration du président américain et les motivations racistes du tireur de Christchurch, qui a tué au moins 50 fidèles musulmans. « Le président n’est pas un suprématiste blanc », a lancé M. Mulvaney sur Fox News. « Prenons ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande pour ce que c’est – un mal terrible, un acte tragique – et cherchons pourquoi ces choses deviennent courantes dans le monde. Est-ce que c’est Donald Trump? Absolument pas », a-t-il dit.

La démocrate Rashida Tlaib, l’une des deux élues musulmanes au Congrès, avait auparavant affirmé que l’absence de condamnation forte des groupuscules racistes par le président affaiblissait les Etats-Unis. Donald Trump « est aujourd’hui l’homme le plus puissant du monde » et « il est capable d’envoyer un signal fort et clair », a-t-elle dit sur CNN. « Nous l’avons fait pour le terrorisme à l’étranger », a-t-elle ajouté. « Nous devons le faire pour le terrorisme chez nous, contre (l’idéologie de) la suprématie blanche qui gagne quotidiennement du terrain alors que nous restons silencieux. »

« Un petit groupe de personnes qui ont de gros, gros problèmes »

M. Trump a condamné vendredi « les événements horribles » de Christchurch, tout en estimant que l’idéologie de la suprématie blanche dans le monde n’était pas une menace « répandue ». « Je pense qu’il s’agit d’un petit groupe de personnes qui ont de gros, gros problèmes », a-t-il dit.

L’auteur des attentats, un extrémiste de droite australien de 28 ans, a revendiqué son acte sur les réseaux sociaux dans un long texte truffé de références racistes et de théories du complot. Il fait une référence à Donald Trump, qualifié de « symbole de l’identité blanche renouvelée et d’un but commun ».

