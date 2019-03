Retour au PS : Banda Diop partant, Bamba Fall fixe des conditions

Le Parti socialiste (Ps) veut recoller ses morceaux. Dans le cadre de la 12e session de son Bureau politique, tenue samedi dernier, Ousmane Tanor Dieng a tendu la main à ses ex-camarades frondeurs. Banda Diop, le maire de la Patte d’Oie, un Khalifiste de la première heure, qui avait apporté son soutien au candidat Macky Sall lors de la présidentielle et non à Idrissa Seck comme l’avait recommandé l’ex-maire de Dakar, est le premier à répondre favorablement à l’appel du socialiste en chef.

Quid de Bamba Fall ? Le maire de la Médina pose, selon L’Observateur repris par Seneweb, des conditions. « Lorsque les conditions seront réunies, je serais prêt à retourner au Ps, car j’avais dit que je ne militerai plus dans un autre parti. On doit revoir les coordinations et la façon de les renouveler. Il faudra aussi que Khalifa Sall reste le leader du parti à Dakar. Macky Sall ne cherche pas un 3ème mandat. Donc le parti doit se préparer à avoir un candidat en 2024. On doit massifier le parti et gagner le maximum de communes à Dakar et partout au Sénégal », a-t-il dit.