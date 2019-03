Pays-Bas Pays-Bas: plusieurs fusillades à Utrecht, le tireur en fuite

Ce lundi 18 mars au matin, plusieurs fusillades ont eu lieu en différents endroits à Utrecht (centre des Pays-Bas), tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, un acte « potentiellement terroriste », a déclaré par la suite l’agence nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme (NCTV). Un homme originaire de Turquie est recherché par les forces de police.

« Des fusillades ont eu lieu ce matin à Utrecht à plusieurs endroits » tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, a indiqué le directeur du NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg lors d’une conférence de presse à La Haye, précisant qu’une « importante opération de police (était) en cours pour trouver le tireur ». Cet homme, indiquent encore les policiers dans un tweet, serait originaire de Turquie. Les forces de l’ordre demandent au public de « ne pas approcher » celui-ci. Une image d’une caméra de vidéosurveillance montrant un homme vêtu d’un blouson bleu dans le tramway accompagnait le tweet.

Une unité anti-terroriste a notamment été rapidement déployée sur 24 Oktoberplein (place du 24-Octobre), à l’est de la ville, où l’une des fusillades s’est produite. Plusieurs hélicoptères de traumatologie se sont posés peu après le déploiement de la police. Selon un témoin cité par le quotidien néerlandais De Telegraaf et qui a assisté à la scène, plusieurs coups de feu ont été tirés.

« Je suis sorti de mon travail quand c’est arrivé. J’étais au feu rouge et je vois une femme allongée, âgée entre 20 et 35 ans. À ce moment-là, j’ai entendu « pang pang pang » trois fois. Quatre hommes ont marché très vite vers elle et ils ont essayé de l’entraîner, puis j’ai entendu à nouveau pang pang pang et ces types ont encore lâché cette femme, c’était le chaos », raconte-t-il.

La piste terroriste envisagée

Sur les lieux de l’attaque à proximité d’un pont de cette ville figurant parmi les plus grandes du pays, une victime était recouverte d’un drap et gisait sur la voie entre deux wagons, a rapporté un journaliste de l’agence de presse néerlandaise ANP présent sur place. Une voiture de modèle Renault Clio de couleur rouge avec laquelle le suspect se serait enfui est recherchée par la police.

Les motifs exacts de l’attaque restent encore inconnus, mais la police néerlandaise dit n’exclure aucune piste y compris la piste terroriste. Le niveau d’alerte de menace terroriste a été passé à cinq dans la région d’Utrecht, soit le niveau le plus élevé.

Le Premier ministre « profondément inquiet »

La vigilance policière a été accrue à l’aéroport de Schiphol. A Rotterdam, la surveillance est renforcée dans les gares et dans les mosquées. La police d’Amsterdam est également en état d’alerte.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est dit « profondément inquiet » et les mesures de sécurité ont été renforcées autour du siège du gouvernement à La Haye.

