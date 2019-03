Madiambal Diagne a évoqué les fondements du prochain gouvernement de Macky Sall. Invité de Rfm matin reprise par Dakaractu, il a aussi fait une analyse de la situation politique du pays.

La constitution d’un gouvernement a toujours été un événement majeur au Sénégal. Pour ce premier gouvernement de son second mandat, le Président Macky Sall finalise actuellement au Maroc, la composition de sa nouvelle « Dream team », duquel le peuple attend beaucoup de choses.

« Composer un Gouvernement n’a jamais était une tâche facile… » , confie Madiambal Diagne, faisant allusion à une certaine tradition de répartition des responsabilités qui, dans un pays comme le nôtre, prendre en considération ses principaux alliés, sa famille, les (transhumants)… « Toutefois, ce n’est pas une première, pour Macky, de se retrancher pour composer un Gouvernement« , rappelle-t-il.

Aux questions de savoir Quel Gouvernement va-t-il concocter, après que le précédent était taxé trop politique? Mahammed Boun Abdallah Dionne sera-t-il reconduit Premier ministre ? Le Directeur du journal « Le Quotidien » s’est voulu clair : « Il n’y a que lui (Ndrl: Macky Sall) qui sait ce qui se passe dans sa tête… »

Toutefois, il l’appelle à bien étudier les résultats des élections, voir ce que les gens attendent, recueillir leurs doléances…, pour que le futur Gouvernement diffère des précédents… En quoi faisant ? « Montrer de nouveaux visages méconnus de la scène politique… Le président ayant toujours clamé vouloir s’entourer de technocrates…, de gens engagés qui seront évalués sur leurs performances…«

« (…) Ce sera, peut-être l’occasion de réduire le nombre de ministres qui seront sélectionnés en fonction de leurs compétences…» , conseille Madiambal Diangne.

« Boun Abdallah Dionne est le Premier ministre qui a le plus duré avec Macky Sall -5 ans- et dans l’histoire du Sénégal, à part Habib Thiam et Abdou Diouf, personne n’a duré plus que lui à ce poste… C’est dire qu’il a la confiance du président de la République. Donc qu’il veuille le changer ou pas, Macky Sall est impérial dans le choix…« , poursuit-il.