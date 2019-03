Les chauves ou les crânes rasés ont l’air…Plus fort

Les hommes chauves ou ceux au crâne rasé ont l’air plus forts et plus confiants, selon la science

Plus forts, plus confiants… Voilà comment sont perçus les hommes au crâne rasé selon une étude américaine.

Bruce Willis, Dwayne Johnson et Vin Diesel ont un point commun : ils sont chauves. Cette particularité serait-elle la clé de leur succès ? C’est ce que laisse entendre une étude menée en 2012 par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis).

Selon ces recherches, publiées dans la revue Social Psychological and Personality Science, les hommes chauves seraient considérés comme plus forts, plus grands et plus dominants que les autres.

Pour le découvrir, le chercheur Albert E. Mannes (lui aussi chauve !) a mené trois expériences. Pour la première, il a montré des photos d’hommes avec des cheveux puis des photos d’hommes au crâne rasé à 59 volontaires. Au cours de la seconde, il a montré à 344 participants des photos d’hommes, parmi lesquelles certaines avaient était retouchées de façon à supprimer leurs cheveux. Pour les besoins de la troisième, 522 participants ont lu des descriptions d’hommes au crâne rasé, aux cheveux fins ou aux cheveux épais.

Les chauves, des leaders dans l’âme ?

Résultat : à l’issue de chaque expérience, la majorité des participants a déclaré avoir trouvé les hommes chauves plus attrayants, car plus masculins, confiants, dominants, grands et forts physiquement. Mais ce n’est pas tout : les participants ont également souligné le potentiel de leadership et la volonté de défier les conventions des hommes au crâne rasé.

Comment expliquer cette perception ? Seth Godin, célèbre entrepreneur américain et chauve depuis 20 ans, a donné son avis sur la question dans le Wall Street Journal : « Je ne dis pas que se raser la tête fait de vous quelqu’un qui a réussi, mais cela a le mérite d’engager la conversation sur le fait que vous avez agi ».

Les chauves seraient-ils les leaders de demain ? Ils en ont en tout cas l’étoffe aux yeux des autres. Une bonne raison de se raser le crâne ? A chacun d’en juger…