Plusieurs centaines de supporters thiéssois ont pris d’assaut lundi le Stade Lat-Dior de la capitale du rail pour regarder l’équipe nationale de football y jouer pour la première fois, lors d’une séance d’entraînement, avant son match de samedi contre Madagascar.

Le public, composé surtout de jeunes, a commencé à envahir les gradins du stade des 18 heures, pour suivre cette séance d’entraînement historique, qui a démarré vers les coups de 19 heures.

’’C’est un plaisir pour tous les Thiéssois, ce sera la première fois’’, dit Cheikh Guèye, élève au Centre Sauvegarde. Il déclare que c’est la deuxième fois qu’il assiste à une séance d’entraînement des Lions, qu’il avait déjà vus se préparer à l’institut Diambars de Saly.

Mamadou Diop, lui, s’impatiente de voir des joueurs comme Sadio Mané en pleine action, mais craint que ça ne soit qu’une seule fois.

Mardi dernier, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor avait fait part de l’option définitive des autorités d’organiser samedi à Thiès la prochaine rencontre de football, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Il levait ainsi le suspense sur le lieu devant abriter le match international contre Madagascar, en attendant qu’une mission de la CAF valide la décision.

La tenue hors de Dakar de cette rencontre devrait ouvrir une ère de décentralisation des prestations des Lions vers les régions, avait-il laissé entendre, lors d’une séance de travail consacrée aux aspects organisationnels.

‘’ L’équipe nationale, qui est bardée des couleurs vert, jaune et rouge, est de tout le monde et elle peut jouer aussi bien à Dakar qu’ailleurs’’, avait déclaré le gouverneur de Thiès, Amadou Sy. Pour lui, ce sera une ‘’ apothéose ‘’, étant donné que les Lions ont déjà obtenu leur ticket pour la qualification.

L’équipe nationale de football du Sénégal va effectuer quatre séances d’entraînement sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès de lundi à jeudi, avant de rencontrer Madagascar dans la même enceinte, samedi, en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, selon la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les deux premières séances seront ouvertes au public contrairement à celles programmées mercredi et jeudi, précise la FSF dans un communiqué, signalant que toutes les séances vont démarrer à partir de 19h.

De cette manière, le sélectionneur des lions Aliou Cissé et ses joueurs comptent se familiariser avec la pelouse du stade de Thiès sur laquelle ils n’ont jusque-là jamais évolué.

Le stade Lat Dior accueille en effet pour la première fois un match de la sélection A de football.

Pour la séance d’entraînement programmée la veille de match contre Madagascar, les Lions seront sur les installations de l’académie Diambars, avant une conférence de presse prévue le même jour.

Les deux premières séances d’entraînement programmées au stade Lat Dior seront aussi suivies de conférence de presse, selon le communiqué.

Le Sénégal, avec un total de 13 points au compteur, ainsi que Madagascar (10 points), sont tous les deux déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 prévue en Egypte.