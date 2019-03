Karim pousse son père à négocier avec Macky…

Après avoir trompé tous les Sénégalais sur son faux retour et surtout, tous ses partisans, ces pauvres karimistes sur sa candidature à la présidentielle avec le slogan « pas d’élection sans Karim », le candidat de la coalition « Karim Président » est en train de perpétrer un autre complot au sein du PDS à l’insu des membres du comité directeur qui commencent à s’agiter.

Négociations secrètes

Karim Wade a entrepris des négociations secrètes avec Macky Sall par l’intermédiaire d’un de ses fidèles au sein du PDS qui y occupe une place privilégiée. Cet avocat qui a conquis la confiance de Karim après le départ « voulue » de Madické Niang est en train de faire le boulot à la place de Karim qui est loin de Dakar. L’objectif est de pousser le vieux à accepter la main tendue de Macky Sall pour le dialogue national constructif. Depuis l’appel de Macky à ce dialogue, le silence de Wade est inquiétant. Selon l’adage « qui ne dit mot consent » semble s’appliquer à Wade. Et cette hypothèse est confirmé e par un membre du PDS qui fait en ce moment du bruit sur ses prises de paroles : « Le président Wade n’est pas dans la dynamique de négocier avec Macky mais quand c’est son entourage le plus proche qui lui demande de le faire et cela pour le bien, de son fils, alors le vieux les écoute impuissamment surtout que cette démarche est approuvée par son fils lui-même ». Et ces négociations sont tellement poussées que notre interlocuteur rajoute ce qui suit : « il ne serait pas impossible de voir Wade participer à la cérémonie du 04 avril aux côtés de Macky et d’Abdou Diouf ».

Karim le manipulateur

Tout est géré à partir de Doha. Et le maître du jeu actuel est Karim Wade. C’est lui qui mène les négociations par l‘intermédiaire de son plus fidèle lieutenant qui est l’oreille de Wade. L’objectif de Karim, c’est l’amnistie puis le retour aux affaires politiques avec l’héritage du PDS pour préparer les locales de 2019, les législatives de 2022 et la présidentielle 2024.