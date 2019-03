Après quelques mois d’enseignement apprentissage, les premières évaluations pédagogiques ont suivies. Les compositions semestrielles ont livré leurs secrets. Ici, le CEM Kolda II, a atteint la barre des 60 % comme taux de réussite des différents élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale â 10 sur 20. C’est dire que sur un effectif total de 884 élèves qui ont composé, ils sont 502 potaches à avoir la moyenne. Dans cet effectif des bonnes performances, on retrouve 258 filles bien méritantes. Comme pour dire que dans cet établissement public d’enseignement moyen, les filles se distinguent mieux à côté des garçons dans les 20 classes pédagogiques que compte le collège. Ces premières évaluations semestrielles ont révélé des contres performances dans certains niveaux d’études. Si les classes de cinquième ont fait un grand bon avec 64 % de taux de réussite, celles des troisièmes n’ont pas fait mieux et tournent autour de 42 % dont 87 moyennes sur les 206 apprenants évalués. Ces résultats globaux jugés satisfaisants ä mi-parcours, le CEM 2 s’active à porter haut la flamme du succès scolaire. Le chef d’établissement donnant des directives aux professeurs, ces derniers s’engagent à mettre les bouchées doubles pour réaliser un taux de plus de 60 % à la fin de l’année. Oumar Aw et son équipe multiplient des rencontres et concertations d’échange et de partage sur des questions relatives aux succès des élèves et de l’école en générale.

EL HADJI MAEL COLY