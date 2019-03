Le comité exécutif national de l’UNION CENTRISTE DU SENEGAL s’est réuni, ce jeudi 14 mars 2019 à son siège sis à la résidence Serigne Falilou – immeuble UNO – Liberté 6 extension, sous la présidence du Docteur Abdoulaye BALDE et en présence des représentants des départements et de la Diaspora pour faire l’évaluation de la participation du parti au scrutin présidentiel du 24 février et tracer les perspectives.

Abordant la question relative à l’évaluation du scrutin du 24 février 2019, le Comité exécutif, par la voix du président Abdoulaye BALDE, a d’emblée, tenu à adresser ses vives félicitations au Président Macky SALL pour sa brillante réélection au premier tour à la magistrature suprême du pays.

Le comité se félicite également de l’initiative du président réélu d’appeler à un dialogue politique national inclusif, sans préalable ni conditions.

Le Comité exécutif, à l’unanimité, a ensuite tenu à saluer la clairvoyance inspirée par le président Abdoulaye BALDE de soutenir le candidat de la grande coalition de la majorité présidentielle.

Il a également adressé ses félicitations à l’ensemble des composantes de l’UCS pour leur participation remarquée pendant la campagne électorale et le jour du scrutin aux cotés de leurs alliés.

Le comité a ainsi rappelé, pour s’en féliciter, que, hommes, femmes, jeunes à l’intérieur du pays comme au niveau de la diaspora ont su, avec intelligence, et ce malgré quelques difficultés notées ça et là, intégrer les comités électoraux de la coalition à tous les niveaux et y apporter leur contributions remarquées.

Le comité exécutif s’est félicité de l’apport de l’UCS dans les résultats de la coalition notamment au niveau de l’ensemble du territoire national et de la diaspora mais surtout à l’échelle de la région naturelle de Casamance où sur neuf départements, les six ont été remportés par la coalition, seuls Ziguinchor, Bignona et Oussouye ayant été perdus.

Ce nonobstant que le comité exécutif s’est accordé sur le fait que l’objectif était la réélection du président Macky SALL au premier tour et qu’il ne s’agissait point d’élection locale.

Il s’agissait d’un rendez vous entre un homme et son peuple et sur ce terrain, le peuple sénégalais en votant à 58,26% pour le candidat de la grande coalition lui a décerné un satisfecit qui ne fait l’objet d’aucune ambigüité.

Au titre des perspectives d’avenir du parti, le comité exécutif national a attiré l’attention de tous ses membres sur la nécessité d’intensifier les actions de terrain pour féliciter les militants et les exhorter à plus marquer leur ancrage dans le parti et affirmer leur attachement à ses idéaux.

C’est dans ce sillage que le comité exécutif en appelle à l’engagement d’actions de massification et de restructuration du parti à tous les niveaux en tirant les leçons des dernières échéances significatives que sont les élections législatives de juillet 2017 et présidentielle du 24 février 2019.

Sur ce chapitre, une attention toute particulière sera accordée à la région naturelle de la Casamance notamment les départements de Ziguinchor, Bignona et Oussouye où les contacts et séances d’explications aux populations devront être multipliées.

La restructuration se fera à travers un plan stratégique qui permettra de redynamiser les structures en renouvelant toutes les instances de la base au sommet.

Fait à Dakar, le Dimanche 17 mars 2019

LE COMITE EXECUTIF DE L’UCS