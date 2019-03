Accident : La fille de Michael Jackson à l’hôpital…

Paris Jackson aurait tenté de mettre fin à ses jours ce samedi 16 mars. Une information révélée par un site américain et démentie dans la foulée par la fille du roi de la pop. Mais la jeune femme aurait cependant bel et bien été hospitalisée.

La nouvelle s’est répandue dans le monde entier à la vitesse de la lumière. Ce samedi 16 mars, le célèbre site TMZ annonçait que Paris Jackson avait été hospitalisée dans la matinée après une tentative de suicide. Éprouvée par les accusations de pédophilie visant son défunt père – relancées après la diffusion des témoignages de deux victimes présumées dans le documentaire choc Leaving Neverland -, la jeune femme de 20 ans aurait voulu mettre fin à ses jours en s’ouvrant les veines. Un drame confirmé par une source familiale, toujours selon les informations révélées par le média américain. Hors de danger, la fille du roi de la pop aurait été rapidement autorisée à rentrer chez elle et se reposerait, surveillée de près par son équipe.

Une heure après la publication de l’article, la sœur de Prince et Blanket a réagi sur les réseaux sociaux. Elle qui s’était exprimée deux jours plus tôt sur le scandale, a une fois de plus pris la parole pour faire entendre sa vérité. « Espèce de menteurs », a-t-elle écrit sur Twitter, sous la publication du site TMZ. Puis, elle a publié une photo dans sa story Instagram pour démentir cette information et a indiqué qu’elle était en train de « se détendre ».

Paris Jackson admise à l’hôpital pour un accident

Ce dimanche 17 mars, une source proche de Paris Jackson a donné sa version des faits au magazine People. Non, la jeune femme n’a pas tenté de suicider, mais par contre, elle se serait bien rendue à l’hôpital ce jour-là. « Paris a eu un accident ce matin qui demandait un traitement médical », a confié cet informateur qui a ajouté que la fille de Michael Jackson allait « bien » et « se reposait à la maison ». Cette dernière s’est même autorisée une sortie dans un fast-food, comme elle le montre sur les réseaux sociaux. Un burger, du poulet et la paix, c’est tout ce dont elle a besoin.