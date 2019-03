Après la victoire de Macky Sall au 1er tour le 24 février 2019, trois débat ont commencé à alimenter l’espace politique en l’absence de contestations des résultats part l’opposition.

Ce sont les débats sur le couplage des élections législatives et locales puis celui de l’amnistie de Karim Wade et la grâce de Khalifa Sall et enfin le troisième mandat de Macky Sall.

Le couplage des élections

Ce débat a été soulevé par la candidate de « Osez l’avenir » qui soutenait Macky Sall. Et c’était le 04 mars sur les ondes de la RFM : « Je suis favorable à la dissolution de l’Assemblée nationale et d’organiser des élections anticipées des législatives en les couplant avec les élections locales…“il faut arrêter ce cycle infernal d’élections, très coûteux »

L’amnistie de Karim et la grâce de Khalifa

Pour l’amnistie de Karim Wade, c’est le député du PDS Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly du Pds, qui a affirmé que des députés l’auraient demandé « d’introduire une loi d’amnistie pour la libération de Karim Wade ».

Pour la grâce de Khalifa Sall, ce sont des membres de Taxawu Sénégal Ak Khalifa Sall qui ont émis l’idée et Barthélémy Dias a renchéri en disant : « Maintenant que Macky Sall est élu, je pense qu’il va te libérer puisqu’il t’a emprisonné juste pour t’écarter de la présidentielle » le disait-il à Khalifa Sall à qui il a rendu visite…

Le troisième mandat de Macky Sall

Tous les autres débats ont été soulevés par l’opposition sauf celui qui concerne le troisième mandat de Macky Sall. C’est au sein de la mouvance présidentielle que le débat a été soulevé faisant croire que c’est l’opposition qui s’y est mis. La question a été posée dans la presse par des journalistes. Et hop ! L’APR et ensuite le ministre de la justice puis les alliés avant que l’opposition s’en mêlent pour participer au débat. Mais tout le problème vient de l’APR qui enrichit le débat. Le dernier en date, c’est Moustapha Diakhaté le chef de cabinet du président qui s’y est mis sur me plateau de la Sen tv.