Wade va « tuer » Idy…avant d’aller à la retraite

Wade s’en ira…Mais il va assainir la scène politique avant tout retrait définitif.

Le fondateur et régulateur de la démocratie Sénégalais va bientôt prendre sa « retraite » politique. Dès le retour de son fils qui va hériter du secrétariat général national du PDS, Abdoulaye Wade va contempler depuis sa villa du Point E, les retrouvailles libérales qui se feront sans…Idy.

Wade va enterrer Idy

Abdoulaye Wade n’a pas fini avec Idrissa Seck. Il lui voue une haine viscérale au point de l’éliminer politiquement. Et pour le vieux, « pas question de quitter la scène politique sénégalaise en y laissant Idrissa Seck ». Avant de s’en aller, il va « détruire » Idy.

Et comment le vieux s’y prendra-t-il ?

Les dernières rumeurs font état du rapprochement Wade-Macky. Et si le vieux a accepté de se rapprocher du président réélu Macky Sall, c’est pour préparer le retour et l’intégration politique de son fils Karim Wade. Ce dernier amnistié par Macky pour diriger le PDS et se présenter à la présidentielle de 2024 à laquelle ne participera pas Macky. Et Wade veut donner toutes les chances à son fils en ralliant à sa cause tous les libéraux de l’APR et du PDS. Une alliance Macky-Karim pourrait être envisagée au profit de la grande famille libérale. Cette alliance va rallier tous les libéraux et surtout tous les fils de Wade et ce qui se disent proches des idéaux de Wade, les Wadistes éternels. Il va dépouiller politiquement Idy.