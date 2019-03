Un Réseau des Enseignants pour le Développement de Kédougou…

Des enseignants favorables à M Koumouna Biagui, leader politique de l’APR à Kédougou sont sur le point de mettre sur pied un réseau fort. Ils l’ont fait savoir ce samedi 16 mars 2019 à l’occasion d’une réunion.

Cette rencontre s’est déroulée au domicile de Mme Adja Bintou Soumaré, au quartier Gomba de Kédougou. Elle a mobilisé plusieurs enseignants en service dans les différentes écoles des communes du département de Kédougou.

« Nous adressons nos vives félicitations à tous les militants et à tous les responsables politiques qui ont contribué à la réélection du président Macky Sall. 73 % de la population ont voté pour le programme du président Macky Sall. Nous connaissons tous, les réalisations concrètes du président. Nous avons participé à cette victoire. Nous sommes confiants que le président Macky Sall n’oubliera pas Kédougou durant ce second mandat. M Koumouna souhaite devenir candidat pour le poste de président du conseil départemental de Kédougou. Nous lui devons quelque chose. Il mérite d’être responsabilisé comme leader politique. Nous voulons pour lui ce poste de président du conseil départemental » a confié M Mame Thierno Dembélé, au nom de M Koumouna Biagui, par ailleurs président du Mouvement Kédougou Avant Tout.

Pour réussir ce pari, M Koumouna Biagui mise sur toutes les forces vives du département de Kédougou, les femmes, les jeunes, les enseignants.

« Koumouna est l’un des rares responsables qui n’est plus à présenter à la population de Kédougou. Il a beaucoup contribué au développement durable de Kédougou et continue d’apporter sa modeste contribution. M Koumouna Biagui s’est fixé un objectif clair, il demande à être responsabilisé politiquement dans le département de Kédougou. Pour ce faire, il aimerait travailler avec les enseignants. En tant qu’enseignant, M Biagui sait de quoi nous sommes capables. Nous servons dans les lieux les plus reculés. Nous savons plus que quiconque les réalités dans le département de Kédougou » a ajouté M Mamadou Dieng.

Pendant près d’une heure d’horloge, les enseignants favorables à la mise en place de ce réseau ont affiné plusieurs stratégies à développer pour donner plus de visibilité à leur potentiel candidat au conseil départemental de Kédougou aux prochaines élections législatives. D’ici là, ils entendent structurer le réseau, faire le maillage de tout le département pour la massification du mouvement Kédougou Avant Tout. Tous les participants sont conscients que la bataille des élections locales est une bataille de proximité qui se déroule sur le terrain. Des réunions similaires sont prévues dans les jours à venir.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn