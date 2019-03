Le «Kartal Ko Gootal» bien suivi par les éleveurs républicains dans la réélection de Macky

La Convergence des Eleveurs pour l’Emergence du Sénégal(CEES) a pesé lourde sur la balance de la victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Président Macky Sall. Pour dire, le mot d’ordre donné, le «Kartal Go Gootal» (littéralement : «Notre seule carte pour Macky», a été bien suivi par les éleveurs républicains. Du moins, selon le coordonnateur de la structure, en l’occurrence, l’honorable député Alioune Dembourou Sow : «Nous commencerons par remercier et féliciter le peuple sénégalais pour avoir opéré le bon choix en réélisant notre candidat. Nous adressons également nos plus vives félicitations au vainqueur de cette élection, le Président Macky Sall. Nous saluons l’apport déterminant de tus nos membres à travers le Sénégal. Notre mot d’ordre, le «Kartal Ko Gootal» a été suivi à 100%. Nous avons toujours cru qu’au regard de ses belles actions en faveur des populations et, notamment, au niveau du secteur clef de l’élevage, le Président Macky mérite de rester encore à la tête du pays », s’est-il expliqué. Le Président du Conseil Départemental de Ranérou Ferlo (région Matam), de renchérir : «Nous avions réussi à contribuer à la caution présidentielle en remettant un chèque de cinquante(50) millions F CFA. Tout cela pour rendre hommage au chef de l’Etat pour ses actes de bienfaisance envers notre secteur. Aujourd’hui, nous lui exhorter à poursuivre sa dynamique de propulser notre chère nation vers l’épanouissement de ses populations. Voilà un homme animé par l’ambition de faire bouger les lignes afin de laisser un souvenir positif dans l’esprit des générations .»