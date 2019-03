PSG – OM : Mario Balotelli serait malade

Mario Balotelli n’a pas décollé avec ses coéquipiers pour Paris samedi. L’attaquant de l’OM serait malade et pourrait donc manquer le Clasico contre le PSG ce dimanche (21h00).

A un peu moins de 24 heures du coup d’envoi du match retour entre le PSG et l’OM, dimanche soir au Parc des Princes (21h00), on en sait un peu plus sur le possible forfait de Mario Balotelli. Samedi après-midi, Canal+ annonçait à la surprise générale que l’attaquant italien n’avait pas décollé en direction de la Capitale avec le reste du groupe marseillais. Pour quelle raison ? D’après RMC, l’ancien joueur de Nice serait malade. « Il avait des maux de ventre et n’a pas pu partir », a confié un joueur de Marseille à la radio, qui précise que si Mario Balotelli n’est pas encore forfait, les chances de le voir débuter contre le leader du championnat sont minces.

L’OM n’a pas communiqué le groupe

Rien de définitif, donc, et c’est sûrement pour cette raison que samedi soir, l’OM n’a pas dévoilé le groupe retenu par Rudi Garcia pour le Clasico. Inhabituel puisque le club phocéen communique toujours les noms des joueurs convoqués le samedi entre 20h00 et 22h00 quand l’OM joue le dimanche soir. Pour semer le doute dans l’esprit des hommes de Thomas Tuchel, il y a fort à parier que le staff marseillais joue même la carte de l’intox jusqu’à l’annonce officielle des équipes, dimanche une heure avant le coup d’envoi. Ce n’est sans doute qu’à ce moment-là qu’on saura avec certitude si « Super Mario » est forfait.

Sans Balotelli, retour de Payet ?

Si l’ancien Niçois venait à déclarer forfait pour ce match à Paris, cela constituerait un gros coup dur pour son équipe. Depuis sa signature fin janvier, Mario Balotelli a déjà inscrit cinq buts sous le maillot marseillais. Avec lui en attaque, associé à Valère Germain, l’OM s’est trouvé un nouvel équilibre en 4-4-2. En son absence, Rudi Garcia serait forcé de revoir sa copie. Avec plusieurs possibilités : maintenir le 4-4-2 et associer Dimitri Payet à Valère Germain ? Le retour du Réunionnais dans le onze pourrait aussi pousser son entraîneur à revenir à un schéma plus proche du 4-2-3-1. Autant de questions liées à l’état de santé de l’international italien au sujet duquel une seule chose est sûre samedi soir : il n’a pas pris l’avion avec le reste de l’effectif phocéen.